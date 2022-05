Gemeente wil omgeving rond sportvelden rookvrij: “Plaatsen waar niet gerookt mag worden nog verder uitbreiden”

Dendermonde Restaurant van Pol (62) en Greta (62) al langer in Michelin­gids dan Peter Goossens: “Dat telefoon­tje in 1992... Ik dacht dat het een grap was”

Precies dertig jaar geleden ontvingen Pol Mariën (62) en Greta Maegerman (62) van restaurant ‘t Truffeltje in Dendermonde hun Michelinster en daarmee zijn ze meteen recordhouder in de hele provincie. Of ze die status verderzetten, is voorlopig nog afwachten tot maandag. Wij gingen langs voor een babbel over dertig jaar lang tegen de sterren op koken. “Voetjes op de grond, daar draait het om”, zeggen de chef en zijn eega nuchter.

