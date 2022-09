Gemeente schaft beurtelings parkeren af: “Het bemoeilijkt aanleg van groen en parkeervakken”

Sint-Niklaas VREDEFEES­TEN. 1.750 lopers aan de start van Ballonloop: “Na twee jaar wachten was het enthousias­me bij iedereen groot”

De achtste editie van de Ballonloop is met 1.750 deelnemers die onder een stralende zon 1, 5 of 10 kilometer aflegden in het centrum van Sint-Niklaas, een succes geworden. “Na twee jaar wachten was het enthousiasme bij alle deelnemers groot”, maakt de organisatie de balans op.

4 september