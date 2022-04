Gemeente pakt sluikstort aan: populaire vuilnisbakken worden groter, ongebruikte gaan weg

“Een eerste stap was de inventarisatie van het aantal vuilnisbakken”, zegt schepen Herwin De Kind (Groen). “Van januari 2020 tot en met maart 2021 voerden we in totaal 1.423 metingen uit in 107 vuilnisbakken. We gingen telkens de vullingsgraad en het sluikstort in en rond de vuilnisbak na.”

Het resultaat van het onderzoek zijn een zestal maatregelen die ten laatste deze maand moeten uitgevoerd zijn. “Tien vuilnisbakken die foutief of niet gebruikt werden worden verwijderd. Het gaat vooral om exemplaren rond een fietspad, trage weg of bushalte. De capaciteit van drie populaire vuilnisbakken wordt dan weer verhoogd. Die bevinden zich achter gemeenschapscentrum De Route, op de Houtvoortsite en aan de Buitenstraat ter hoogte van de dodendraad.”

Volledig scherm Zo zien de nieuwe vuilnisbakken in Sint-Gillis-Waas eruit © rv

Zes vuilnisbakken aan het bustransferstation in de Blokstaat, in Meerdonkdorp en in de Kluizendijkstraat worden vervangen door een nieuw model. Op termijn zullen alle vuilnisbakken in de gemeenten er zo gaan uitzien. Bij 23 vuilnisbakken wordt de inwerpopening verkleind om sluikstort te vermijden. “We blijven overal metingen uitvoeren om te controleren of alle maatregelen effect hebben”, klinkt het.

Hondenpoepvuilbak

De gemeente heeft ook een hondenpoepvuilnisbak aan de Warandewegel in De Klinge geplaatst. “Ook op andere plaatsen gebeuren er metingen om op termijn eventueel een hondenpoepvuilbak te plaatsen”, aldus schepen De Kind. “Hondenpoep zorgt voor ergernis.”

Volledig scherm N-VA gemeenteraadsleden Koen Daniëls, Dirk Van Raemdonck en Walter Scheerders zijn blij met de hondenpoepvuilbak in de Warandestraat in De Klinge © bfs

Oppositiepartij N-VA is blij met de maatregelen. “We maakten drie jaar geleden al een plan tegen sluikstort, en zijn blij dat nu ook de gemeente actie onderneemt”, zeggen fractievoorzitter Koen Daniëls en gemeenteraadsleden Dirk Van Raemdonck en Walter Scheerders. “Dat er hondenpoepvuilbakken zijn geplaatst in de Warandewegel is een goede zaak. We hopen dan ook dat ze goed gebruikt worden en er geen zakjes met hondenpoep meer rondslingeren. Opmerkelijk is wel dat er halfweg de straat een bord ‘Hondentoilet’ staat, dat nergens te bespeuren is. Vroeger hadden we hier een zeer grote losloopweide voor honden. Helaas is daar nu prikkeldraad van Natuurpunt. We stellen voor om een deel van de voormalige weide terug in te richten als hondenloopweide.”

LEES OOK:

Volledig scherm bfs © bfs