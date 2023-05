Gemeente krijgt kinderraad én kinderburgemeester: “Belangrijk om kinderen te betrekken bij ons beleid”

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas gaat een kinderraad met kinderburgemeester oprichten. Via dat nieuwe orgaan wil men kinderen meer inspraak geven in het beleid. De raad is bedoeld voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar.