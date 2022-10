Gemeenschapscentrum De Route begint aan cultuurseizoen met nieuwe ‘Bar Jeannine’: “Een eerbetoon aan overleden penningmeester”

De ticketverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen is al twee maanden in volle gang, en op 1 oktober vond de eerste voorstelling plaats. “We zijn blij dat het publiek zijn weg terugvindt naar ons gemeenschapscentrum”, zegt Chantal Vergauwen (CD&V), cultuurschepen en voorzitter van vzw Tempus De Route. “Nieuw sinds dit jaar is onze ‘Bar Jeannine’. Dat is een sfeervolle bar die uitgebaat wordt door vrijwilligers, en waar mensen na een voorstelling terecht kunnen voor een drankje. De bar is een eerbetoon aan Jeannine Van de Vyvere, de penningmeester van de vzw die in april overleed. Jeannine betekende heel veel voor de ontwikkeling van het culturele aanbod in GC De Route. Als vrijwilliger was ze van bij het prille begin een drijvende kracht en een zekerheid achter de schermen. En vaak ook achter de toog.”