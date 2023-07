Geen vergunning voor vijf verdiepingen hoog appartementsgebouw in Nieuwstraat

Cultuursi­te De Kouter heeft gloednieuw binnen­plein: “Gezellig zitten rond iconische paardenkas­tan­je”

Het binnenplein van cultuursite De Kouter in Belsele is volledig vernieuwd. Behalve dan de meer dan 50 jaar oude paardenkastanje, die trots bleef staan. “Het plein is helemaal klaar voor een mooie toekomst als ontmoetingsplaats van Belsele”, weet cultuurschepen Filip Baeyens (N-VA).