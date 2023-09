Geen apotheek meer in binnenstad Hulst: ‘Een ramp voor ouderen’

LEVENSVER­HAAL. Guido ‘Prelude’ Van Buynder (74), de laatste platenboer van Sint-Niklaas, kende muziek als geen ander: “Als je een nummer neuriede, haalde hij de juiste cd uit de rekken”

Guido Van Buynder (74) baatte bijna 21 jaar lang de iconische cd-winkel Prelude op de Plezantstraat in Sint-Niklaas uit, en is dinsdag overleden. Hij was de laatste échte platenboer van de stad, en een muzikale encyclopedie. In de stad en ver daarbuiten was hij bekend als die altijd vriendelijke en warme man. “Nu nog vinden we op tweedehandsmarkten in heel Vlaanderen platen waarop stickers van Prelude kleven.”