Geboortebos kapot door aanhoudende droogte: “Pijnlijk voor ouders die as van overleden opa of oma mee begroeven”

De KlingeHet geboortebos dat vorig jaar in De Klinge werd aangeplant, is door de aanhoudende droogte helemaal kapot. “Emotioneel pijnlijk voor alle gezinnen”, klaagt oppositiepartij N-VA aan, die de schuld bij het gemeentebestuur legt. Maar volgens burgemeester Maaike De Rudder was extra water geven onmogelijk.

De Warandewegel in De Klinge kreeg er op zaterdag 20 november van vorig jaar 20 jonge boompjes bij. Die werden aangeplant voor de geboortes uit de coronajaren 2020 en 2021. “Veel ouders zakten toen af naar De Klinge om samen met hun coronabubbel één van de grote bomen of kleinere struikjes te planten”, zeggen Koen Daniëls en Dirk Van Raemdonck van oppositiepartij N-VA. “Negen maanden later zijn alle aangeplante bomen en struiken dood door een gebrek aan opvolging en bewatering. De gemeente heeft niet omgekeken naar de geboortebomen. Een eerdere oproep om de boompjes al in het voorjaar water te geven, viel in dovenmansoren. Nog voor de echte hittegolf er aan komt zijn de bomen en struiken al meerdere maanden dood. Er werd ook geen moeite gedaan om de jonge aanplantingen vrij te houden en het opschietend onkruid te maaien.”

Quote Dat er niet meer is omgekeken naar het geboorte­bos, komt voor de ouders hard aan Koen Daniëls en Dirk Van Raemdonck, Gemeenteraadsleden N-VA

Volledig scherm Het geboortebos werd in november van 2021 aangeplant door de ouders © Rudi Wielandt

Volgens Daniëls en Van Raemdonck is het doodverklaarde geboortebos pijnlijk voor de ouders. “We zagen tijdens het aanplanten van het bos ouders die een beetje as van een overleden opa of oma in de plantput deden, een kaartje mee in de plantpunt staken of een bordje aan de boom hingen. Dat er niet meer is omgekeken naar het bos, komt hard aan. Het is emotioneel pijnlijk voor al deze gezinnen en weggesmeten geld voor alle dode bomen.”

Volledig scherm De 20 bomen van het geboortebos en het plantgoed zijn allemaal dood © rv

Quote Alle afgestor­ven bomen en beplanting zullen worden vervangen Maaike De Rudder, Burgemeester

Volgens burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) was het extra bewateren van het geboortebos onmogelijk. “De 20 grote bomen hebben water gekregen net zoals de straatbomen die deze winter zijn aangeplant”, aldus De Rudder. “We zien overal veel verlies bij recent aangeplante bomen. Sommige soorten verliezen nu hun blad al. Dit is allemaal het gevolg van de droogtestress en het tekort aan neerslag. Er geldt een verbod op het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen en ook het gebruik van grondwater is niet aangewezen gezien de voorbeeldfunctie die we als gemeente vervullen. Drinkwater gebruiken we uiteraard ook niet om bomen water te geven. Tussen het bosgoed hebben we bewust ook niet gemaaid om de jonge aanplantingen te beschermen tegen de droogte. De verdamping is daardoor lager.”

Volledig scherm Het geboortebos bij de aanplanting ervan in november van 2021 © Rudi Wielandt

Het gemeentebestuur zal alle afgestorven bomen en beplanting in het geboortebos maar ook in de straten vervangen. “Vanaf donderdag gaan we ook bewateren met het water dat we heel recent hebben ontdekt in een kelder naast de kerk”, aldus nog burgemeester De Rudder.

