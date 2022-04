Fietsster (28) wordt gegrepen door truck op rotonde: Slachtoffer in levensgevaar

Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) van Sint-Gillis-Waas, zelf ook een wielerliefhebster, is zwaar onder de indruk van het ongeval. “Het meisje woont net zoals ik in De Klinge, en we hebben dezelfde leeftijd”, is de burgemeester aangeslagen. “We hadden in het verleden al wel een keer contact met elkaar. Ze is niet alleen het aanspreekpunt voor de wijk waarin ze woont, maar we delen ook dezelfde passie voor de koersfiets. We hadden via een paar berichtjes afgesproken om een keer samen te gaan fietsen, maar dat was er nog niet van gekomen. Dit ongeval raakt me enorm. Niet alleen als burgemeester, maar ook als jonge vrouw. Al mijn gedachten gaan nu uit naar het meisje en haar familie. Ik hoop en duim mee voor een goeie afloop.”