Fietser gewond na botsing op kruispunt

Bouw eerste freinetcam­pus van Vlaanderen gestart: “Kinderen kunnen hier volledige schoolcar­riè­re doorlopen”

De eerste steen voor de bouw van de eerste Freinetcampus in Vlaanderen is gelegd in het Stanislaw Maczekpark in Sint-Niklaas. Daar zullen vanaf april van volgend jaar zo’n 450 leerlingen van in de kleuterklas tot en met het secundair school kunnen lopen.