Fietser (81) levensgevaarlijk gewond na aanrijding

Sint-Niklaas Deel plafond Reinaert Galerij naar beneden door waterover­last

De hevige regen van het afgelopen weekend bleef niet zonder gevolgen in het Waasland. In Sint-Niklaas kwam zaterdagnamiddag een deel van het plafond van de Reinaert Galerij naar beneden. In Steendorp (Temse) kregen woningen water binnen.

19 september