Fietser (77) zwaargewond na aanrijding door vrachtwagen

De fietser reed op het dubbelrichtingsfietpad van de Reinakkerweg. De vrachtwagen kwam uit de kmo-zone Kluizenhof. De chauffeur was gestopt om de Reinakkerweg op te draaien. Bij het aanzetten werd de bestuurder verrast door de fietser met een aanrijding tot gevolg. Een ziekenwagen en MUG-team kwamen ter plaatse en dienden het slachtoffer ter plaatse de nodige zorgen toe waarna de man naar het ziekenhuis werd overgebracht. Zijn toestand leek aanvankelijk ernstig maar de man is intussen buiten levensgevaar. De vrachtwagenchauffeur verkeerde na het ongeval in shock. Er was tijdelijk verkeershinder op de Reinakkerweg.