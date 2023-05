Fietser (16) loopt hoofdwonde op na aanrijding in Sint-Gillis-Waas

Derde editie van ‘Great Gigs in the Park’ in kiosk van Casinopark: “Staalkaart van waar concert­zaal voor staat”

Concertzaal De Casino in Sint-Niklaas presenteert samen met het stadsbestuur van Sint-Niklaas de derde editie van ‘Great Gigs in the Park’. Dat is een reeks van 10 openluchtconcerten in de kiosk van het park van De Casino. Het eerste optreden vindt plaats op woensdag 14 juni, het laatste op donderdag 6 juli.