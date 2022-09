Fietsbelconcert en oversteekactie tijdens 16de editie van Strapdag

Sint-Niklaas Eerst De Casino platspelen, daarna kopje biothee drinken: Oekraïense zangeres Go_A komt op adem in theesalon in Sint-Niklaas

Zangeres Kateryna Pavlenko van de Oekraïense band Go_A was eind vorig week enkele dagen in Sint-Niklaas voor een concert in De Casino, en was ook een opgemerkte klant van theezaak Biochi in de Stationsstraat. Daar kwam ze de ochtend na haar concert op adem met een kopje thee, samen met Alex Callier. De twee kenden elkaar nog van hun deelname aan Eurosong in 2021.

12 september