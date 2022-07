Ferm opent eigen boekenruilkast op pleintje: “Hier droomden we al lang van”

De officiële opening van de boekenruilkast was een bijzonder moment voor de lokale afdeling van Ferm. “We droomden al lang over een eigen boekenruilkast in ons dorp”, vertelt Cindy. “Met dit project geven we boeken een tweede of zelfs een derde of vierde leven. Bovendien zorgen we voor plezier bij zowel de gever als de lener en lezer. We helpen ook mee aan een groenere wereld. Met een boekenruilkast laten we mensen milieubewust nadenken en recycleren.”