Ervaringen cliënten moeten leiden tot betere jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning in Hulst

Verhalen horen en optekenen van mensen die jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of dagbesteding) krijgen of kregen. En horen hoe die hulp en ondersteuning is ervaren en wordt gewaardeerd. Zijn hulpvragen beantwoord op de manier die werd verwacht of werd de hulpvrager teleurgesteld? Het horen van verhalen en beantwoording van vragen moet het Hulster gemeentebestuur laten weten of het op de goede weg zit of dat het een aantal zaken moet verbeteren, legde wethouder René Ruissen eerder deze week uit toen hij het startsein gaf voor het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek.