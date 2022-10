Eetcafé Blablabla neemt na 21 jaar gas terug: “Aangepaste openingsuren en formule door personeelstekort, vermoeidheid en energiekosten”

Blablabla is al 21 jaar een gevestigde waarde in de Wase horecawereld. De zaak lokt cliënteel uit heel de ruime regio, en wordt geprezen om haar kwalitatieve suggestiekaart en gemoedelijke sfeer. Uitbater Oellie van Remoortere, die er al een carrière van 45 jaar in de horeca heeft opzitten, wil nu een versnelling lager schakelen. “Tijdens de voorbije zomerperiode kregen we net zoals heel wat andere horecazaken te kampen met een nijpend personeelstekort”, schetst hij. “En voor de komende winterperiode is er niet veel beterschap op komst. Ik word zelf ook een dagje ouder en voel dat ik niet meer aan 100 procent kan meedraaien in de zaak. Dat heb ik gemerkt tijdens de voorbije zomerperiode. Door het wegvallen van een aantal van onze vaste medewerkers hielden we elke dag ‘Olympische Spelen’ om onze klanten te kunnen bedienen. Ik dreigde de motivatie na een tijdje echt te verliezen. Nóg zo een zomer is geen optie meer. Bovendien kijken we op tegen grote energiekosten.”

Blablabla zal daarom vanaf donderdag 13 oktober tot en met april van volgend jaar alleen nog maar open zijn voor lunch en diner. Op zondag blijft de zaak wel zoals vroeger nog heel de dag open. “We kiezen voortaan nog meer voor een brasseriestijl, met een uitgebreide suggestiekaart en seizoensgebonden producten. Als de zomer er terug is en we opnieuw ons terras op de Dries kunnen gebruiken, zullen we wellicht de openingsuren opnieuw verruimen. Maar dat is iets waar we ons als het zover is over zullen buigen.”

Oellie had zelfs nog even overwogen om zijn zaak over te laten, maar kwam op die beslissing terug. “Alleen al uit respect voor mijn partner Hadewych, de chef-kok en drijvende kracht van heel deze zaak. Ook mijn personeel heeft hier keihard gewerkt. Zelf ben ik in de herfst van mijn carrière, maar ik ga toch nog proberen om nog een hele tijd voort te werken. Maar ook geen 10 jaar meer.”

