Eerste ontwerp van nieuw gemeentepark klaar: “Beton maakt plaats voor centrale vallei, wadi’s en veel groen”

In dat plan gaat zo goed als al het beton op de schop. Ook de grote fontein verdwijnt. In de plaats komen onder meer een centrale vallei, drie wadi’s en veel groen. Er is ook plaats voor een speeltuintje en klim- en klautertoestellen. Nog op de plannen: een chillplatform, groene schaakkamer, amfitheater, grasveld en verschillende rustbanken. Het nieuwe park is ook goed nieuws voor de grootoorvleermuizen die in de kerktoren wonen. “Het park mag best donker zijn”, klinkt het. “Lichthinder zullen we proberen te vermijden. Een verband tussen de graad van openbare verlichting en criminaliteit is er niet.”