Eenrichtingsverkeer aan Dries wordt omgedraaid na klachten van buren

Sint-Niklaas Stations­buurt is veiliger geworden: “Maar drugs en vandalisme blijven aandachts­punt”

De politie van Sint-Niklaas stelt een daling vast van de criminaliteit in de stationsomgeving. In vergelijking met 2018 is er zelfs een daling van 21 procent van het aantal meldingen. Enige uitzondering is het druggebruik maar dat heeft vooral te maken met de intensieve controles. De stationsparking aan Siniscoop wordt voor de nabije toekomst een aandachtspunt. Daar is een toename van vandalisme en overlast.

19 mei