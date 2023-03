Een roze onderbroek breien bij Nuttige Handwerken

Toen volgde een zwarte col, twee rechts, twee averechts breien. Eerst moest de wol van een knot in een bol veranderen; je deed dat met zijn tweetjes. De een zat met de armen wijd de draad behendig van zijn vingers te laten glijden, de ander maakte een vaste bol. Lachen was uit den boze, serieus volgde je de draad. Als ik na een middag breien naar mijn werkje keek, leek het wel of het lapje steeds kleiner werd: zweet en wol gaan niet samen. Daarop volgde een roze onderbroek met elastiek aan de bovenkant zonder pijpjes, in blokjes gebreid en je moest ook minderen. Na afloop van dit karwei had je een soort leren lap. Als ik een puntje van de broek vastpakte bleef hij kaarsrecht staan.

De juf zei dat je deze creatie alleen met de hand mocht wassen, anders zou het beestje krimpen. In de vijfde klas naaiden we op een heuse naaimachine met voetpedaal een babydoll. Levensgevaarlijk! Op een middag klonk in een muisstille klas een ijselijke gil. Bij mijn klasgenootje was de scherpe naald dwars door haar wijsvinger gedrongen. U zult zich afvragen: heb je van deze Nuttige Handwerken nog iets opgestoken? Wel, in de plaatselijke boekhandel zag ik een paar weken geleden een prachtig boek: sokken breien. Ik aan de slag: breinaalden gekocht, 60 steken opgezet en verdeeld over vier breinaalden, met de vijfde naald breien, daarna de naalden in vierkantje leggen. Afijn ik heb nu een rondbreinaald gekocht, met dat vierkantje is het niks geworden. Het komt vast goed.