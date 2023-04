Een echte derby, rode kaarten en titelkansen in de ijskast

Hontenisse-Philippine 2-2. Een echte vechtwedstrijd, waarbij twee ploegen zich omhoog willen spelen in de derde klasse. ,,Het was weinig voetbal van twee kanten vandaag, veel de lange bal”, vertelde Carlo van Grimberghe. Philippine kwam via Abder Mdaouchi op een 0-1-voorsprong. In de tweede helft kwam Hontenisse via Quint van Hoecke langszij: 1-1. Timothy Allemeersch zette Philippine vervolgens weer op voorsprong. Via een penalty kreeg de thuisploeg de mogelijkheid op de gelijkmaker, Michel Colpaart benutte deze kans: 2-2. ,,Op basis van het spel in de tweede helft vind ik dat wij eigenlijk hadden moeten winnen”, concludeerde Veli Eryürük van Hontenisse.