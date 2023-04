Dure punten voor Hontenisse, Corn Boys snoert monden en Hulsterloo is trots

Rode Muizen brengen ‘Sound of New York’ naar Beveren

Op 8 en 10 april presenteert het Orkest van de Rode Muizen ‘The Sound of New York’ in CC Ter Vesten in Beveren. “Het belooft een onvergetelijke muzikale reis te worden door de bruisende en iconische stad aan de oostkust van de Verenigde Staten”, belooft dirigent Kris Ryckaert.