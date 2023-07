Drieske Nijpers zoekt gastgezinnen voor 105 deelnemers internationaal volkskunstfestival: “Verrijkende ervaring voor beide partijen”

Dansschool D.I.O.P. breidt werking uit naar Sint-Niklaas

De Wase dansschool D.I.O.P blijft maar uitbreiden. Nadat het eerder aankondigde in september een werking te starten in Moerbeke, volgt nu ook Sint-Niklaas. De lessen zullen plaatsvinden in het stedelijk zwembad Sinbad.