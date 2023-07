Drieske Nijpers in de startblokken voor vijfjaarlijks festival: "Volksdans leeft nog steeds bij de jeugd"

Jongeren rijden in Stekene met geleende auto frontaal op gevel van huis na avondje stappen

In de Trompstraat in Stekene is zondagochtend een bestuurder met een geleende auto tegen de voorgevel van een huis gereden. Niemand raakte gewond, maar de brandweer moest ter plaatse komen om de stabiliteit van de woning te controleren.