Drastische maatregelen nadat knip in straat massaal wordt genegeerd en schepen bijna wordt aangereden: container op rijbaan, bergen zand op voetpad

Wie vanuit Sint-Niklaas naar het centrum van Sint-Gillis-Waas wil of omgekeerd, wordt al sinds 24 maart ter hoogte van het kruispunt met de Doornstraat en Bosstraat omgeleid. Een eindje om dat heel wat bestuurders niet zien zitten, zo ondervond schepen voor Openbare Werken Matthias Van Zele (CD&V) afgelopen donderdag aan de lijve. “Ik had de melding gekregen dat heel wat bestuurders de signalisatie negeerden”, zegt hij. “Toen ik ter plaatse een kijkje ging nemen kon ik effectief vaststellen dat heel veel auto’s gewoon door de werf reden. De wegversperring werd verplaatst of zelfs gewoon neergelegd. Toen ik de borden weer op hun plaats had gezet, reden de bestuurders er langs het voetpad voorbij. Daarna hebben we de wegversperring nog verder geplaatst. Dat was niet naar de zin van één van de bestuurders die mij verbaal begon te bedreigen en bijna aanreed. Omdat ik bleef staan heeft hij uiteindelijk toch rechtsomkeer gemaakt.”