Dirk Bracke krijgt gedenkplaat in geboortedorp De Klinge

Hoewel Bracke al jarenlang in Stekene woonde, had hij een onlosmakelijke band met De Klinge (Sint-Gillis-Waas). Het was zijn jeugdvriend en gemeenteraadslid Dirk Van Raemdonck die met het idee op de proppen kwam voor de gedenkplaat. “Dirk is geboren en opgegroeid in De Klinge. Zijn geboortedorp kwam zelfs in enkele romans aan bod. Het is maar gepast dat we een hulde brengen aan deze gerenommeerde auteur van jeugdboeken. De gevel van de bibliotheek van De Klinge is daarvoor ideaal.”