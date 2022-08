Diefstal op bouwwerf in Blokstraat

Sint-Niklaas Computer­win­kel antici­peert op heraanleg Grote Markt, en verhuist nú al naar het plein: “Zichtbaar­heid en bereikbaar­heid worden pak groter”

Computerwinkel ITWare in de Kokkelbeekstraat in Sint-Niklaas is na 17 jaar verhuisd naar een pand vooraan de straat, vlakbij de Grote Markt. Een locatie die bewust gekozen is, met het oog op de geplande heraanleg van het plein. “De nieuwe markt zal voor meer beweging rond onze winkel zorgen”, zegt Serge van ITWare.

11 augustus