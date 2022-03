Dief opgeschrikt bij inbraak in Boomgaardstraat

Blankenberge/Sint-Niklaas/Waasmunster 83-jarige man zit samen met zoon en schoondoch­ter in cel voor cannabis­plan­ta­ge: "Hij ontkent dat hij op de hoogte was van de plantjes”

Een 83-jarige man uit Sint-Niklaas zit in de cel voor z'n mogelijke betrokkenheid bij een cannabisplantage. In een aftandse chalet van Ramon V. in Waasmunster troffen speurders vorige week 500 plantjes aan. Ook zijn schoonzoon en schoondochter vlogen achter de tralies. V. schreeuwt z'n onschuld uit.

1 maart