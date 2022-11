Dief op heterdaad betrapt in Heidestraat

Sint-Niklaas Dronken man heeft het gemunt op hulpdien­sten na val op Grote Markt: politie neemt agressieve­ling na verzorging mee om roes uit te slapen in de cel

De politie is zondagochtend opgeroepen voor een dronken man die was gevallen op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Hij had dringend verzorging nodig, maar stelde zich agressief op tegenover de hulpdiensten.

13 november