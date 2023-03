Deze acht Zeeuwse scholen krijgen een groen plein

IVN Natuureducatie heeft vandaag bekend gemaakt welke acht scholen een financiële bijdrage krijgen. Dat zijn Omnis Kindcentrum de Schakel in Oudelande, CBS de Wingerd in Goes, Ter Doest in Graauw, CBS Het Kompas en OBS Parelmoer in Yerseke, Archipelschool De Sprong in Koudekerke, Parelburcht in Oost-Souburg en CBS De Wissel in Vlissingen.