Deel klanten Delta enige tijd zonder tv en internet

“Op gaspedaal in plaats van op rem geduwd”: Rijverbod voor dronken vrouw die met voorlopig rijbewijs ravage aanricht

Een bestuurster die twee geparkeerde auto’s had aangereden en daarna met haar eigen wagen over de kop was gegaan, is door de politierechter in Sint-Niklaas veroordeeld tot een rijverbod. Ze had 1,75 promille alcohol in het bloed. De vrouw had een voorlopig rijbewijs en had naar eigen zeggen op het gaspedaal in plaats van op de rem geduwd.