Dean mogelijk al gestorven in appartement waar hij net nog kerst vierde

Was Dean Verberckmoes nog in leven toen Dave De Kock met hem naar Nederland trok, of was de jongen toen al overleden? Dat is de cruciale vraag waarover speurders zich buigen. Zij houden er steeds meer rekening mee dat de 4-jarige kleuter al in België om het leven gebracht is, en voerden een sporenonderzoek uit in het appartement in Sint-Gillis-Waas waar De Kock samenwoonde met zijn vriendin, die gisteren ook is aangehouden. In datzelfde appartement vierde Dean nog geen maand geleden kerst.