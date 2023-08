De natuur rond de Zandput in Hulst is magisch, maar gevaar ligt altijd op de loer

Familie en vrienden eren Francis (16) met muurschil­de­ring jaar nadat hij werd doodgere­den: “Laat hem het laatste slachtof­fer zijn”

‘Let me be the last victim’ of ‘Laat mij het laatste slachtoffer zijn’. Die boodschap kreeg een plaats op een nieuwe muurschildering in het skatepark aan de Witte Molen, naast een portret van Francis Aerts. De 16-jarige jongeman uit Tielrode (Temse) kwam een jaar geleden om het leven toen hij werd aangereden door een autobestuurder. Zijn vrienden en familie hielden zaterdag een sereen herdenkingsmoment waarbij ook het straatkunstwerk werd onthuld.