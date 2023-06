De Loos wint in Clinge met écht familiepaard, De Frel en Bonhoff vieren er een familiefeestje

Eddy Vereecken (73) overleden: “Hij stond aan de wieg van Mini Sint-Gil­lis-Waas en Minikielen”

Medestichter en voorzitter Eddy Vereecken van voetbalvereniging Mini Sint-Gillis-Waas is op 73-jarige leeftijd overleden. Hij stond in 1977 ook aan de wieg van carnavalsvereniging Minikielen in Sint-Gillis-Waas.