De dijkovergang in Walsoorden wordt een feestje voor jong en oud

De trap is vanuit het dorp al te beklimmen. De leuning is nog niet af, maar de wetenschap dat in die ondersteuningsbalk ledlichtjes ook in het donker voor zicht zorgen, levert al plezier op. Dat aan de andere kant de oude veerstoep - voormalige aanlandingsplaats voor vaartuigen - geschikt wordt gemaakt als open podium, stemt tot nog meer vrolijkheid. Vooral ook omdat de trap aan de Westerscheldekant de ideale tribune is voor voorstellingen in de open lucht. Ook als er geen toneelstuk wordt opgevoerd overigens, want voorbij varende bootjes en zeekastelen zorgen voor een telkens veranderend schouwspel.