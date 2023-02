De carnavalsoptocht in Kloosterzande gaat erin als mierzoete koek

Wielrennen nieuwelingen Toon De Zutter was vorig jaar eerste Oost-Vlaam­se winnaar bij de nieuwelin­gen: “Een start zoals vorig seizoen zie ik wel zitten”

Vorig seizoen was nieuweling Toon De Zitter de eerste winnaar in Oost-Vlaanderen. Als eerstejaars gaf hij meteen zijn visitekaartje af en dat deed hij dan nog in zijn eigen woonplaats Stekene. Twaalf maanden later is De Zutter geëvolueerd als renner. Hij hoopt dan ook in de komende maanden nieuwe stappen voorwaarts te kunnen zetten.