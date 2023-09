De Bruijn verrast Jaspers in openingsduel op WK driebanden

Man zit met hoofd klem tussen spijlen van trap na val: brandweer moet slachtof­fer bevrijden

Een man is na een val met zijn hoofd klem komen te zitten tussen de spijlen van een trap in zijn huis in Tielrode. De brandweer moest ter plaatse komen om hem uit zijn netelige positie te bevrijden. De man kwam er met lichte verwondingen vanaf.