De broers en zus uit Sint-Gillis-Waas tellen samen 355 levensjaren

Robert (93) is de oudste en woont in Sint-Niklaas. Hij studeerde landbouwingenieur en kreeg een mooie functie bij firma Bayer. Lucienne, geboren in 1930, is de tweede. Zij nam de pelzenzaak van haar moeder over. Jozef (88) was musicus en professor aan het Lemmensinstituut en de Mechelse beiaardschool. Bovendien is hij beiaardier van Sint-Niklaas, Gent en Antwerpen. Ten slotte is er de jongste, Romain (82). Hij volgde een loopbaan in het onderwijs. Samen vormen de vier kinderen 355 levensjaren. Proficiat!