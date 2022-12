L.V. en zijn echtgenote waren op 2 maart van dit jaar op bezoek bij de lokale horeca van Sint-Gillis-Waas, toen ze rond 20 uur besloten om huiswaarts richting Vrasene te keren. “Met de taxi, wel te verstaan”, legde L.V. uit aan de politierechter in Sint-Niklaas. “We wisten dat we beiden te veel gedronken hadden, en niet meer met de auto mochten rijden.” L.V. was al naar buiten gestapt, maar zijn vrouw moest nog even naar het toilet. Onderweg kwam ze de burgemeester tegen van Sint-Gillis-Waas, en sloeg nog een praatje met haar. Een gesprek dat iets te lang duurde naar de zin van L.V. “Ik ging naar onze auto, stapte in en claxonneerde een paar keer”, getuigde hij samen met zijn advocaat. “Daarmee wou ik alleen maar mijn echtgenote aansporen om naar buiten te komen. Intentie om te rijden had ik helemaal niet.”