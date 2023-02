Carnavalsgroep zet eigen prins aan de deur: “Als hij drinkt, raakt hij betrokken bij vechtpartijen”

de agenda Sociaal volkstuin­pro­ject; beetje schoffelen, beetje kletsen én eten op de plank

De Rubriek ‘De Agenda’ gaat over mensen achter evenementen. Deze keer over Volkstuin voor Elkaar; een sociaal initiatief van Stichting Hulst voor Elkaar dat ondersteund wordt door het Oranjefonds. Op een perceel aan het Galgenveld in Hulst liggen zestien tuintjes. Er is nog plaats voor nieuwe deelnemers.