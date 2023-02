Carnaval is pas écht voorbij, als de stoet door Ossenisse is geweest

Langs de Lageweg in het dorp stond het publiek rijen dik. Carnavalsstichting d’Ossekoppen vloog er nog eens stevig in. ,,We laten zien dat we hier op Snis al 33 jaar ook de leut induiken”, zei prinses Kimalia. Met haar raad van elf voerde ze springend en dansend op de prinsessenwagen de stoet aan. De wagen in de vorm van een boot ging tekeer alsof die op de woelige baren deinde.