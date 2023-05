Burgemeester: ‘Harddrugsproblemen in Hulst groter dan het cannabisprobleem’

Ja, er is op verschillende plekken in de gemeente Hulst overlast rond de verkoop en het gebruik van softdrugs, maar de problematiek rond harddrugs is wellicht groter. ,,Er wordt in de gemeente Hulst meer harddrugs geproduceerd dan wij weten. In het buitengebied kun je nog redelijk ongezien je gang gaan. En er wordt geregeld harddrugs hier in ons grondgebied in het water gedumpt, wat anderen er dan weer uithalen. Wij zitten er samen met de politie bovenop.”