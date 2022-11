Brouwers The Musketeers racen in winkelkarretjes voor nieuwste bier ‘Joyride in a shopping cart’

‘Joyride in a shopping cart’ is al het twaalfde item uit de serie. “Het is een blond biertje met 6,5 procent alcohol geworden, dat gebrouwen is met veel honing”, zegt mede-oprichter Stefaan Soetemans van brouwerij The Musketeers. “Daardoor krijgt het een zacht mondgevoel en een bloemig aroma. Het is een bier met een eigen karakter dat je keel streelt.”