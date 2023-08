Brouwerij The Musketeers brengt Troubadour Zestra op de markt: “Voor het eerst smaakvolle alcoholvrije optie”

Maak kennis met stoelyoga: “Meest laagdrempe­li­ge en zachte vorm van yoga maar toch veel heilzame effecten”

Lokaal Dienstencentrum Den Dissel in Nieuwkerken organiseert aanstaande vrijdag een kennismakingsles stoelyoga. Hiermee wil het dienstencentrum mensen bereiken die tot nu toe de weg nog niet gevonden hebben naar het klassieke yoga- en sportcircuit door hun gezondheid, leeftijd of eerdere blessures of zich niet thuis voelen in de klassieke fitness.