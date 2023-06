Brouwerij stelt nieuw bier op basis van tripel en cider voor: “Verfrissende keuze voor warme zomeravonden”

Wat te doen in het Waasland en Dendermon­de dit pinkster­week­end: van Parkthea­ter­fes­ti­val in Lokeren tot Flanders Open Rugby in Dendermon­de

Er staat een extra lang weekend voor de deur. Tijd om eropuit te trekken. Een straattheaterfestival in een park, een streekbierenloop of Mexicaans feest? Keuze te over tijdens het pinksterweekend van zaterdag 27, zondag 28 en maandag 29 mei in de regio Waasland en Dendermonde.