Brasserie 7'nivoo sluit de deuren en wordt bar Axl: “Jonge en trendy horecazaak zonder warme keuken”

Lynn en Steven gaan voor een totale make-over. Van hoe hun twee zaken, brasserie 7’nivoo en kapsalon Knip & Pint er vandaag uitzien, blijft na het laatste weekend van april niets meer hetzelfde. “We hebben besloten om brasserie 7’nivoo definitief te sluiten”, kondigt het koppel aan. “Het verhaal van een warme keuken eindigt eind volgende maand. In de plaats daarvan beginnen we in hetzelfde pand een nieuw horecaconcept. Er komt een trendy bar met wijnen, cocktails en tapas, maar zonder warme keuken. Het moet een hippe en jonge zaak worden waar iedereen terechtkan voor een babbeltje en een knabbeltje. De bar zal ‘Axl’ heten, naar de naam van ons zoontje.”

Volledig scherm Lynn De Kimpe © rv

Lynn en Steven openden in 2017 Brasserie 7’nivoo. Tijdens de coronacrisis werd achteraan de zaak ook het kapsalon Knip & Pint van Lynn geopend. Ook dat zal er na de verbouwing helemaal anders uitzien. “Het kapsalon verhuist naar voren”, schetst Lynn. “Het zal helemaal opgetrokken worden uit glas. Om tot in de bar te geraken zal je via een gang langs het kapsalon moeten wandelen. Op die manier kan je altijd een beetje bij elkaar binnenkijken. Waar vandaag nog het kapsalon is gevestigd, wordt een biljartruimte ingericht.”

Het laatste openingsweekend van 7’nivoo is voorzien eind april. “De verbouwingswerkzaamheden beginnen al meteen de ochtend erna”, weet Lynn. “Het zal hard werken worden, maar we kijken er nu al enorm naar uit om aan de slag te gaan in de nieuwe zaak. We hopen dat alles in juni van dit jaar klaar is, en we de deuren kunnen openen.”

Meer info over Knip & Pint vind je hier