Brandweer rukt twee keer uit voor buitenbranden in Ossenisse en Ritthem

Studenten houden bloedinza­me­ling in Benin: “We voerden ook wondzorg uit in kleine dorpjes”

Een groep studenten van de Odisee hogeschool in Sint-Niklaas heeft een bloedinzameling gehouden in Benin in Afrika. De jongeren zamelden ook geld en medisch materiaal in voor de plaatselijke bevolking. De reis kaderde binnen een internationale uitwisseling.