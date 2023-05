Boehlé wint opnieuw in eredivisie

Opnieuw zwaar ongeval op berucht kruispunt Turfbanken met Gemene­straat

Op het kruispunt van de Gemenestraat met Turfbanken in de polder van Kieldrecht is zondagmiddag een zoveelste ongeval gebeurd. De bestuurster van één van de twee betrokken wagens negeerde het stopbord en botste in de flank van een wagen die voorrang had. Beide wagens eindigden na de aanrijding in de gracht.