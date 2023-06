Bittere pil voor apotheek Reynaert in Hulst: door personeelstekort gaan de deuren twee maanden dicht

De apotheker moest het zelf ook googelen. Was het eerder voorgekomen dat een apotheek tijdelijk moest sluiten wegens personeelstekort? ,,Ik ben niet de eerste, het is ook gebeurd in Almere en Utrecht. Maar ik heb dit zelf nooit eerder meegemaakt.”

Het is voor Le, mede-eigenaar van de maatschap waartoe Reynaert behoort, een rigoureus besluit. Van 1 juli tot en met 31 augustus is de apotheek aan de Steenstraat gesloten. Het besluit komt echter niet als een complete verrassing, want niet alleen de zorg komt handjes tekort. ,,Het personeelstekort in de apotheken is in Zeeland veel hoger dan in de rest van Nederland.”