Bij de SP staat het openbaar vervoer op 1: ‘Anders krijg je de Zeeuw nooit meer de auto uit’

Tot twaalf jaar geleden vond ze dat de provincie als bestuurslaag gerust mocht worden afgeschaft. ,,Ik werd gevraagd voor de Statenfractie. ‘Vooruit dan maar, ik doe het wel’, zei ik. Ik zag het als corvee. Dat is echt veranderd. Door mijn werk in de Staten ben ik gaan inzien dat de provincie wel degelijk belangrijk is. Als er niet een instantie is die als een paraplu boven de gemeenten hangt, gaan ze allemaal hetzelfde doen. En de een doet er dan te veel aan en de ander te weinig. Een provincie kan de regie op zich nemen. Die rol ben ik echt gaan waarderen. Er zijn ook belangrijke taken bij gekomen voor de provincie, zoals de overgang naar duurzame energie en het stikstofprobleem. Ik vind het heel jammer dat de jeugdzorg naar de gemeenten is gegaan. Dat was bij de provincie in goede handen. Nu gaat het over allerlei schijven en dertien gemeenten. Nou, je ziet wat er van geworden is.”